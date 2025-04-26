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Наші воїни знищили 3 ББМ, 2 танки БМП, 3 САУ, пункт управління БпЛА росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" завдали ворогу значних втрат: знищено два танки, три бойові броньовані машини, БМП, САУ 2С19 "Мста-С", дві САУ 2С5 "Гіацинт-С", також уражено пункт управління БпЛА на Купʼянському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили масований штурм та ліквідували 18 окупантів, ще 5 - поранили. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17409) знищення (7255) БМП (412) САУ (224) ББМ (25)


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Наші котики!
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26.04.2025 15:23 Відповісти
та там не котики - а КОТЯРИ....
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26.04.2025 15:25 Відповісти
Маруся Звіробій

3 год ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Хочеш Україну для дітей і для себе - борись за неї!

Все менше зустрічаю однодумців. Мозги в населення перетворились на промосковський кисіль. Не хочу ні з ким говорити в тилу. Нема про що. І скоріш за все на чергову єрєсь "а за шо воювать", СТРІЛЯТИМУ НА ЗВУК! Я не вивожу тупих людей, для яких має значення виключно власна шкура, нездатних до жертовності і мужності не лише заради інших, але і заради власних дітей. Відсутність честі, відсутність поваги до полеглих та живих оборонців і відсутність помсти за них - це шлях до загибелі нації. Нації, яку я дуже люблю. І мені надзвичайно сумно бачити таку колосальну її деградацію сьогодні.

Забули хто ми є. З левів перетворились на овець. З воїнів на блазнів.

Коли я купуватиму своїм нащадкам вишиванки, то вручатиму лише з розповіддю про кількість крові, пролитої за ці вишиті хрестиками візерунки. І про мільйони тих хрестиків теж розповім, де кожен - то чиєсь загублене життя, втрачене лише тому, що ти українець.
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26.04.2025 16:14 Відповісти
 
 