Наші воїни знищили 3 ББМ, 2 танки БМП, 3 САУ, пункт управління БпЛА росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" завдали ворогу значних втрат: знищено два танки, три бойові броньовані машини, БМП, САУ 2С19 "Мста-С", дві САУ 2С5 "Гіацинт-С", також уражено пункт управління БпЛА на Купʼянському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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