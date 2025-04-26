Наши воины уничтожили 3 ББМ, 2 танка БМП, 3 САУ, пункт управления БПЛА россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Феникс" нанесли врагу значительные потери: уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, БМП, САУ 2С19 "Мста-С", две САУ 2С5 "Гиацинт-С", также поражен пункт управления БпЛА на Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

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