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Наши воины уничтожили 3 ББМ, 2 танка БМП, 3 САУ, пункт управления БПЛА россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Феникс" нанесли врагу значительные потери: уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, БМП, САУ 2С19 "Мста-С", две САУ 2С5 "Гиацинт-С", также поражен пункт управления БпЛА на Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19259) уничтожение (6942) БМП (401) САУ (210) ББМ (26)


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Наші котики!
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26.04.2025 15:23 Ответить
та там не котики - а КОТЯРИ....
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26.04.2025 15:25 Ответить
Маруся Звіробій

3 год ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Хочеш Україну для дітей і для себе - борись за неї!

Все менше зустрічаю однодумців. Мозги в населення перетворились на промосковський кисіль. Не хочу ні з ким говорити в тилу. Нема про що. І скоріш за все на чергову єрєсь "а за шо воювать", СТРІЛЯТИМУ НА ЗВУК! Я не вивожу тупих людей, для яких має значення виключно власна шкура, нездатних до жертовності і мужності не лише заради інших, але і заради власних дітей. Відсутність честі, відсутність поваги до полеглих та живих оборонців і відсутність помсти за них - це шлях до загибелі нації. Нації, яку я дуже люблю. І мені надзвичайно сумно бачити таку колосальну її деградацію сьогодні.

Забули хто ми є. З левів перетворились на овець. З воїнів на блазнів.

Коли я купуватиму своїм нащадкам вишиванки, то вручатиму лише з розповіддю про кількість крові, пролитої за ці вишиті хрестиками візерунки. І про мільйони тих хрестиків теж розповім, де кожен - то чиєсь загублене життя, втрачене лише тому, що ти українець.
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26.04.2025 16:14 Ответить
 
 