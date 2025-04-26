Наши воины уничтожили 3 ББМ, 2 танка БМП, 3 САУ, пункт управления БПЛА россиян на Купянском направлении. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Феникс" нанесли врагу значительные потери: уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, БМП, САУ 2С19 "Мста-С", две САУ 2С5 "Гиацинт-С", также поражен пункт управления БпЛА на Купянском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Госпогранслужбы.
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3 год ·
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Хочеш Україну для дітей і для себе - борись за неї!
Все менше зустрічаю однодумців. Мозги в населення перетворились на промосковський кисіль. Не хочу ні з ким говорити в тилу. Нема про що. І скоріш за все на чергову єрєсь "а за шо воювать", СТРІЛЯТИМУ НА ЗВУК! Я не вивожу тупих людей, для яких має значення виключно власна шкура, нездатних до жертовності і мужності не лише заради інших, але і заради власних дітей. Відсутність честі, відсутність поваги до полеглих та живих оборонців і відсутність помсти за них - це шлях до загибелі нації. Нації, яку я дуже люблю. І мені надзвичайно сумно бачити таку колосальну її деградацію сьогодні.
Забули хто ми є. З левів перетворились на овець. З воїнів на блазнів.
Коли я купуватиму своїм нащадкам вишиванки, то вручатиму лише з розповіддю про кількість крові, пролитої за ці вишиті хрестиками візерунки. І про мільйони тих хрестиків теж розповім, де кожен - то чиєсь загублене життя, втрачене лише тому, що ти українець.