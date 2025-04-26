Силы обороны отразили массированный штурм и ликвидировали 18 оккупантов, еще 5 - ранили. ВИДЕО

Наши воины отбили массированный штурм российских захватчиков. Благодаря бдительности бойцов 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж", направление вражеской атаки было известно заранее.

FPV-дроны четко поражали цели, а сбросы уничтожили врага. В результате неудачного штурма было ликвидировано 18 оккупантов, еще 5 - ранены, информирует Цензор.НЕТ.

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