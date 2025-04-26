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Сили оборони відбили масований штурм та ліквідували 18 окупантів, ще 5 - поранили. ВIДЕО

Наші воїни відбили масований штурм російських загарбників. Завдяки пильності бійців 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж", напрямок ворожої атаки був відомий заздалегідь.

FPV-дрони чітко вражали цілі, а скиди знищили ворога. Внаслідок невдалого штурму було ліквідовано 18 окупантів, ще 5 - поранено, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Нацгвардійці у небі на Торецькому напрямку знищили російські розвідувальні БпЛА: Ланцет, Zala та Supercam. ВIДЕО

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армія рф (17409) штурм (233) знищення (7255)


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Всем раненым ноги ампутировать, чтобы больше не хотелось походить по украинской земле.
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26.04.2025 13:45 Відповісти
і яйці відрізати , по самі вуха....
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26.04.2025 13:58 Відповісти
 
 