Нацгвардійці у небі на Торецькому напрямку знищили російські розвідувальні БпЛА: Ланцет, Zala та Supercam. ВIДЕО
Бійці 12-ої окремої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Торецькому напрямку знищили російські розвідувальні БпЛА типу Ланцет, Zala та Supercam.
Відповідно відео опубліковано у телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дужан Міхал
показати весь коментар26.04.2025 13:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль