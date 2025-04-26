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Нацгвардійці у небі на Торецькому напрямку знищили російські розвідувальні БпЛА: Ланцет, Zala та Supercam. ВIДЕО

Бійці 12-ої окремої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Торецькому напрямку знищили російські розвідувальні БпЛА типу Ланцет, Zala та Supercam.

Відповідно відео опубліковано у телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 46 ОАеМБр знищили російську САУ "Нона", засоби комунікації та екіпажі ворожих дронів. ВIДЕО

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армія рф (17409) знищення (7255) Національна гвардія (1534)


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А раніше *********** що збито СУ-27 чи ішу модель літака противника. Зараз все виключно про літальні апарати розміром з тарілку.
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26.04.2025 13:06 Відповісти
 
 