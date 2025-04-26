Нацгвардейцы в небе на Торецком направлении уничтожили российские разведывательные БПЛА: Ланцет, Zala и Supercam. ВИДЕО
Бойцы 12-й отдельной бригады специального назначения НГУ "Азов" на Торецком направлении уничтожили российские разведывательные БпЛА типа Ланцет, Zala и Supercam.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
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віделка Supercam S350:Размах крила - 3,2 м після розвідки............
Подяка і повага бійцям 12-ої окремої бригади спеціального призначення НГУ "Азов"!