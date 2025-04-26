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Нацгвардейцы в небе на Торецком направлении уничтожили российские разведывательные БПЛА: Ланцет, Zala и Supercam. ВИДЕО

Бойцы 12-й отдельной бригады специального назначения НГУ "Азов" на Торецком направлении уничтожили российские разведывательные БпЛА типа Ланцет, Zala и Supercam.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 46 ОАэМБр уничтожили российскую САУ "Нона", средства коммуникации и экипажи вражеских дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19259) уничтожение (6942) Национальная гвардия (2123)


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А раніше *********** що збито СУ-27 чи ішу модель літака противника. Зараз все виключно про літальні апарати розміром з тарілку.
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26.04.2025 13:06 Ответить
Зараз все виключно тарілка Орлан-10 Размах крила: 3,1 м після розвідки гинуть мирні люди.......
віделка Supercam S350:Размах крила - 3,2 м після розвідки............
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26.04.2025 16:12 Ответить
Зачистка українського неба від рашистської аеропогані - нелегка, але дуже потрібна справа.
Подяка і повага бійцям 12-ої окремої бригади спеціального призначення НГУ "Азов"!
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26.04.2025 13:22 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ!!! Завжди!
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26.04.2025 16:46 Ответить
 
 