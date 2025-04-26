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Бойцы 46 ОАеМБр уничтожили российскую САУ "Нона", средства связи и экипажи вражеских дронов. ВИДЕО

На Покровском направлении ударные дроны бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили экипажи вражеских дронов с помощью сбросов противотанковых мин.

Также бойцы уничтожили российскую САУ "Нона" и средства коммуникации врага. Эту технику тщательно прятали в посадке, но украинские дроны обнаружили ее, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый день подразделения выявляют и уничтожают позиции российских операторов дронов, лишая противника глаз в воздухе, уничтожают живую силу и средства связи и коммуникации, которые обеспечивали координацию вражеских действий", - написали бойцы.

Смотрите: Пограничники уничтожили блиндажи, подвалы и пехоту противника на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6942) САУ (208) 46 отдельная аеромобильная бригада (1)


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Це мабуть, і є підтвердженням, для старого Трампа, що Українці напали?
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26.04.2025 10:53 Ответить
 
 