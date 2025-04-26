Бойцы 46 ОАеМБр уничтожили российскую САУ "Нона", средства связи и экипажи вражеских дронов. ВИДЕО
На Покровском направлении ударные дроны бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили экипажи вражеских дронов с помощью сбросов противотанковых мин.
Также бойцы уничтожили российскую САУ "Нона" и средства коммуникации врага. Эту технику тщательно прятали в посадке, но украинские дроны обнаружили ее, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый день подразделения выявляют и уничтожают позиции российских операторов дронов, лишая противника глаз в воздухе, уничтожают живую силу и средства связи и коммуникации, которые обеспечивали координацию вражеских действий", - написали бойцы.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий26.04.2025 10:53 Ответить Мне нравится 2
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