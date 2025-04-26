Пограничники уничтожили блиндажи, подвалы и пехоту противника на Купянском направлении. ВИДЕО

Дроны-камикадзе пограничников РУБпАК "Феникс" отработали по вражеским укрытиям на Купянском направлении. Уничтожены блиндажи, подвалы и пехота противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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