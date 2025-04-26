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Пограничники уничтожили блиндажи, подвалы и пехоту противника на Купянском направлении. ВИДЕО

Дроны-камикадзе пограничников РУБпАК "Феникс" отработали по вражеским укрытиям на Купянском направлении. Уничтожены блиндажи, подвалы и пехота противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Смотрите: Бойцы 5 ОШБр уничтожили ПТРК, камеру дальнего наблюдения, антенны и укрытие с личным составом россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19259) Госпогранслужба (6434) ликвидация (3547)


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владімір стоп! Молодці наші котики!
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26.04.2025 10:02 Ответить
Все це вже не жорстока війна кацапів в Украіні -
це середньовічне варварство , а тому потрібно гатити по москві !
І тільки тоді, коли росіяни хоча б частково відчують той біль
та страждання, що вони вже більше трьох років
завдають мирним українцям, то, можливо, вони почнуть розуміти,
яке зло чинить кремлівський вишкрабок в сусідній країні,
що героїчно бореться за свою незалежність 😠
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26.04.2025 10:09 Ответить
 
 