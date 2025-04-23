Бійці 5 ОШБр знищили ПТРК, камеру дальнього спостереження, антени й укриття з особовим складом росіян. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади у Часовому Ярі знищили ПТРК "Корнет", камеру дальнього спостереження, ПСНР "Кредо-М1", антени та комунікації, а також укриття з особовим складом росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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