УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5786 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
878 0

Воїни 28 ОМБр виявили та завдали удару вночі по російській гарматі МТ-12. ВIДЕО

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади вночі виявили російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". Згодом вони завдали ефектного удару, внаслідок чого противник зазнав втрат.

Відео роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі підрозділу, передає Цензор.НЕТ.

100-мм протитанкова гармата МТ-12, також відома як "Рапіра" або Т-12А, є радянською буксированою артилерійською системою, розробленою наприкінці 1960-х років.

Також дивіться: Прикордонники ліквідували десятьох окупантів і знищили антену зв’язку під Вовчанськом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) 28 окрема механізована бригада (188)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 