Воїни 28 ОМБр виявили та завдали удару вночі по російській гарматі МТ-12. ВIДЕО
Бійці 28-ої окремої механізованої бригади вночі виявили російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". Згодом вони завдали ефектного удару, внаслідок чого противник зазнав втрат.
Відео роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі підрозділу, передає Цензор.НЕТ.
100-мм протитанкова гармата МТ-12, також відома як "Рапіра" або Т-12А, є радянською буксированою артилерійською системою, розробленою наприкінці 1960-х років.
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