Воины 28-й ОМБр обнаружили и нанесли удар ночью по российской пушке МТ-12. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ночью обнаружили российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Впоследствии они нанесли эффектный удар, в результате чего противник понес потери.
Видео работы украинских защитников опубликовали в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.
100-мм противотанковая пушка МТ-12, также известная как "Рапира" или Т-12А, является советской буксируемой артиллерийской системой, разработанной в конце 1960-х годов.
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