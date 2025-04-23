Воины 28-й ОМБр обнаружили и нанесли удар ночью по российской пушке МТ-12. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ночью обнаружили российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Впоследствии они нанесли эффектный удар, в результате чего противник понес потери.

Видео работы украинских защитников опубликовали в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.

100-мм противотанковая пушка МТ-12, также известная как "Рапира" или Т-12А, является советской буксируемой артиллерийской системой, разработанной в конце 1960-х годов.

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