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Пограничники ликвидировали десять оккупантов и уничтожили антенну связи под Волчанском. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" нанесли точные удары по вражеским позициям: были ликвидированы десять оккупантов и уничтожена антенна связи под Волчанском.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
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Kare Resa
показать весь комментарий23.04.2025 14:18 Ответить Мне нравится 2
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