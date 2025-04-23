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Пограничники ликвидировали десять оккупантов и уничтожили антенну связи под Волчанском. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" нанесли точные удары по вражеским позициям: были ликвидированы десять оккупантов и уничтожена антенна связи под Волчанском.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6432) уничтожение (6931) Волчанск (389) Харьковская область (810) Чугуевский район (104)


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Прикордонники вкрай роздратували Трампа, Путіну по чую на загиблих кацапів, йому взагалі на всю Росію. Слава українським прикордонникам!
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23.04.2025 14:18 Ответить
 
 