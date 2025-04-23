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Прикордонники ліквідували десятьох окупантів і знищили антену зв’язку під Вовчанськом. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" завдали точних ударів по ворожих позиціях: було ліквідовано десятьох окупантів і знищено антену зв’язку під Вовчанськом.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) знищення (7251) Вовчанськ (417) Харківська область (815) Чугуївський район (106)


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Прикордонники вкрай роздратували Трампа, Путіну по чую на загиблих кацапів, йому взагалі на всю Росію. Слава українським прикордонникам!
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23.04.2025 14:18 Відповісти
 
 