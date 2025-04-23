Прикордонники ліквідували десятьох окупантів і знищили антену зв’язку під Вовчанськом. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" завдали точних ударів по ворожих позиціях: було ліквідовано десятьох окупантів і знищено антену зв’язку під Вовчанськом.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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