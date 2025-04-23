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Прикордонники ліквідували десятьох окупантів і знищили антену зв’язку під Вовчанськом. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" завдали точних ударів по ворожих позиціях: було ліквідовано десятьох окупантів і знищено антену зв’язку під Вовчанськом.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
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Kare Resa
показати весь коментар23.04.2025 14:18 Відповісти Мені подобається 2
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