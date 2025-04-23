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Пілоти FPV-дронів та оператори ПТРК "Стугна" знищили МТЛБ росіян разом із 8 штурмовиками. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів та оператори ПТРК "Стугна" 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського знищили МТЛБ росіян разом із 8 штурмовиками на Новопавлівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.
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