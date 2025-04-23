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Пілоти FPV-дронів та оператори ПТРК "Стугна" знищили МТЛБ росіян разом із 8 штурмовиками. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів та оператори ПТРК "Стугна" 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського знищили МТЛБ росіян разом із 8 штурмовиками на Новопавлівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.

Дивіться: Сили оборони збили ворожі БпЛА-розвідники "Мерлін-ВР" та Supercam у небі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) 35 окрема бригада (65)


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На московитів-окупантів, зійшов Благодатний вогонь від Мирної України!!
Українці, добрі та гостинні, коли їх не чіпають московити!
Слава Україні!
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23.04.2025 12:55 Відповісти
Вже з лопати на похавають кислобздії.
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23.04.2025 12:57 Відповісти
Не понимаю кацапов ,знают же что никто не возвращается из Украины. И все равно прутся в армию
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23.04.2025 14:15 Відповісти
кацап випав ззаду
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23.04.2025 18:00 Відповісти
 
 