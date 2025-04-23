Сили оборони збили ворожі БпЛА-розвідники "Мерлін-ВР" та Supercam у небі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Зенітники 63-ої окремої механізованої бригади вдруге знищили найдорожчий російський БпЛА-розвідник "Мерлін-ВР". Це експериментальний розвідувальний дрон, вартість якого сягає понад $300 тисяч. Безпілотник здатен підійматися у небо на 5 кілометрів і знаходитися в повітрі 10 годин, пролітаючи 600 кілометрів.

Також воїни атакували у небі на Лиманському напрямку російський дрон типу Supercam, інформує Цензор.НЕТ.

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