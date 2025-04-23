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Сили оборони збили ворожі БпЛА-розвідники "Мерлін-ВР" та Supercam у небі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Зенітники 63-ої окремої механізованої бригади вдруге знищили найдорожчий російський БпЛА-розвідник "Мерлін-ВР". Це експериментальний розвідувальний дрон, вартість якого сягає понад $300 тисяч. Безпілотник здатен підійматися у небо на 5 кілометрів і знаходитися в повітрі 10 годин, пролітаючи 600 кілометрів.

Також воїни атакували у небі на Лиманському напрямку російський дрон типу Supercam, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Підрив ворожої БМП з російськими солдатами на протитанковій міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) 63 ОМБр (102)


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Подяка та повага зенітникам 63-ої окремої механізованої бригади за відмінну бойову роботу!
Крім більше 300К доларів втрат ворога, мабуть потрібно врахувати вартість наших втрат, які могли б статися, якби ці Мерлін та Суперкам навели ударні засоби ворога на наш особовий склад та техніку...
В наслідок знищення зенітниками розвідувальних дронів ворога цього разу усунені загрози життю наших військових та бойовій техніці, і це мабуть найважливіший результат, який слід усвідомлювати и враховувати, крім вартості знищених ворожих дронів.
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23.04.2025 12:47 Відповісти
Саме дивне -скільки їх знищують - а їх у орків менше не стає.
Завжди якісь розвідники літають над Україною.
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23.04.2025 14:23 Відповісти
Брітні Спірс дуже пишається! 😁
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23.04.2025 14:48 Відповісти
а майклджексон нервово курить в куточку🥴
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23.04.2025 16:46 Відповісти
Краще місце для паління, майкледжексоне, не куточок, а путінські склади ГРАУ.
Є на що подивитися і від чого нервувати.
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23.04.2025 17:52 Відповісти
Брітні! Від целюліту немає панацеї,
Прийде час, і він схопить тебе
За саме, за цеє..
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23.04.2025 17:47 Відповісти
 
 