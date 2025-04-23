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Сили оборони збили ворожі БпЛА-розвідники "Мерлін-ВР" та Supercam у небі на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Зенітники 63-ої окремої механізованої бригади вдруге знищили найдорожчий російський БпЛА-розвідник "Мерлін-ВР". Це експериментальний розвідувальний дрон, вартість якого сягає понад $300 тисяч. Безпілотник здатен підійматися у небо на 5 кілометрів і знаходитися в повітрі 10 годин, пролітаючи 600 кілометрів.
Також воїни атакували у небі на Лиманському напрямку російський дрон типу Supercam, інформує Цензор.НЕТ.
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Крім більше 300К доларів втрат ворога, мабуть потрібно врахувати вартість наших втрат, які могли б статися, якби ці Мерлін та Суперкам навели ударні засоби ворога на наш особовий склад та техніку...
В наслідок знищення зенітниками розвідувальних дронів ворога цього разу усунені загрози життю наших військових та бойовій техніці, і це мабуть найважливіший результат, який слід усвідомлювати и враховувати, крім вартості знищених ворожих дронів.
Завжди якісь розвідники літають над Україною.
Є на що подивитися і від чого нервувати.
Прийде час, і він схопить тебе
За саме, за цеє..