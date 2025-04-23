Силы обороны сбили вражеские БпЛА-разведчики "Мерлин-ВР" и Supercam в небе на Лиманском направлении. ВИДЕО

Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады во второй раз уничтожили самый дорогой российский БпЛА-разведчик "Мерлин-ВР". Это экспериментальный разведывательный дрон, стоимость которого достигает более $300 тысяч. Беспилотник способен подниматься в небо на 5 километров и находиться в воздухе 10 часов, пролетая 600 километров.

Также воины атаковали в небе на Лиманском направлении российский дрон типа Supercam, информирует Цензор.НЕТ.

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