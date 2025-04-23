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Силы обороны сбили вражеские БпЛА-разведчики "Мерлин-ВР" и Supercam в небе на Лиманском направлении. ВИДЕО
Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады во второй раз уничтожили самый дорогой российский БпЛА-разведчик "Мерлин-ВР". Это экспериментальный разведывательный дрон, стоимость которого достигает более $300 тысяч. Беспилотник способен подниматься в небо на 5 километров и находиться в воздухе 10 часов, пролетая 600 километров.
Также воины атаковали в небе на Лиманском направлении российский дрон типа Supercam, информирует Цензор.НЕТ.
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Крім більше 300К доларів втрат ворога, мабуть потрібно врахувати вартість наших втрат, які могли б статися, якби ці Мерлін та Суперкам навели ударні засоби ворога на наш особовий склад та техніку...
В наслідок знищення зенітниками розвідувальних дронів ворога цього разу усунені загрози життю наших військових та бойовій техніці, і це мабуть найважливіший результат, який слід усвідомлювати и враховувати, крім вартості знищених ворожих дронів.
Завжди якісь розвідники літають над Україною.
Є на що подивитися і від чого нервувати.
Прийде час, і він схопить тебе
За саме, за цеє..