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Силы обороны сбили вражеские БпЛА-разведчики "Мерлин-ВР" и Supercam в небе на Лиманском направлении. ВИДЕО

Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады во второй раз уничтожили самый дорогой российский БпЛА-разведчик "Мерлин-ВР". Это экспериментальный разведывательный дрон, стоимость которого достигает более $300 тысяч. Беспилотник способен подниматься в небо на 5 километров и находиться в воздухе 10 часов, пролетая 600 километров.

Также воины атаковали в небе на Лиманском направлении российский дрон типа Supercam, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Подрыв вражеской БМП с российскими солдатами на противотанковой мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) 63 ОМБр (102)


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Подяка та повага зенітникам 63-ої окремої механізованої бригади за відмінну бойову роботу!
Крім більше 300К доларів втрат ворога, мабуть потрібно врахувати вартість наших втрат, які могли б статися, якби ці Мерлін та Суперкам навели ударні засоби ворога на наш особовий склад та техніку...
В наслідок знищення зенітниками розвідувальних дронів ворога цього разу усунені загрози життю наших військових та бойовій техніці, і це мабуть найважливіший результат, який слід усвідомлювати и враховувати, крім вартості знищених ворожих дронів.
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23.04.2025 12:47 Ответить
Саме дивне -скільки їх знищують - а їх у орків менше не стає.
Завжди якісь розвідники літають над Україною.
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23.04.2025 14:23 Ответить
Брітні Спірс дуже пишається! 😁
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23.04.2025 14:48 Ответить
а майклджексон нервово курить в куточку🥴
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23.04.2025 16:46 Ответить
Краще місце для паління, майкледжексоне, не куточок, а путінські склади ГРАУ.
Є на що подивитися і від чого нервувати.
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23.04.2025 17:52 Ответить
Брітні! Від целюліту немає панацеї,
Прийде час, і він схопить тебе
За саме, за цеє..
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23.04.2025 17:47 Ответить
 
 