Подрыв вражеской БМП с российскими солдатами на противотанковой мине. ВИДЕО

Во время очередной неудачной попытки штурма украинских позиций противник понес значительные потери.

Боевая машина пехоты, перевозившая вражеский десант, подорвалась на противотанковой мине. Это сняли бойцы 61-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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