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Подрыв вражеской БМП с российскими солдатами на противотанковой мине. ВИДЕО

Во время очередной неудачной попытки штурма украинских позиций противник понес значительные потери.

Боевая машина пехоты, перевозившая вражеский десант, подорвалась на противотанковой мине. Это сняли бойцы 61-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19238) взрыв (6749) БМП (401)


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на 7-8 секунді видно як кацапа закинуло на дах будинку справа в кадрі і він з неї падає, "криша поїхала" одним словом
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23.04.2025 11:22 Ответить
ну так то ж десантники- вони поавинні вміти робити такі трюки)
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23.04.2025 11:37 Ответить
до сказаного - а як би літали десь на Чонгарі, на луганщині і донеччнині, на підходах до Маріуполя, Херсона, в кінці кінців на 7 -кілометровому відрізку дороги від кордону до Чорнобиля.
Це би звичайно їх не зупинило зовсім, але була би купа трупів і металобрухту
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23.04.2025 12:34 Ответить
Хера собі протитанкова , а жахнуло наче протикорабельна
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23.04.2025 12:11 Ответить
та там не одна була походу, а декілька, що б наверняка))
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23.04.2025 15:31 Ответить
МІННИЙ ШЛАМБАУМ
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23.04.2025 17:09 Ответить
"Он сказал Паехали! И махнул рукой."
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23.04.2025 12:26 Ответить
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23.04.2025 12:36 Ответить
 
 