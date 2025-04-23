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Российский пехотинец погибает в поле на Харьковщине в результате атаки бойцов 3-й ОШБр. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Mosquitos" ликвидировали группу российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Сбросы летят врагам под ноги, догоняют тех, кто убегает и сравнивают их с землей. Зачищено и уничтожено, без шанса на жизнь", - добавили в публикации.

Также смотрите: Бойцы 3-й ОШБр зачищают перелесок во время освобождения села Надия на Луганщине: "Зараз би колонку і музички навалити, щоб п#дары й вмерли відразу нах#й". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) 3-я Отдельная штурмовая бригада (419)


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Топ комментарии
+14
пагіб за іпатечєство.
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23.04.2025 10:29
+8
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23.04.2025 10:44
+8
Гарно так димок з легенів вилітає
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23.04.2025 12:31
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пагіб за іпатечєство.
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23.04.2025 10:29 Ответить
ага. за сечиных, усмановых и ротенбергов...
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23.04.2025 10:45 Ответить
це для кацапів занадто довгий і складний для розуміння логічний ланюжок.
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23.04.2025 10:47 Ответить
добре хоч люди не пострадали
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23.04.2025 13:25 Ответить
Тепер кацапи здіхають ще й за Трампа і за те щоб ***** віддало розійські ресурси дядюшці Сему
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23.04.2025 11:08 Ответить
Єво там нєбило.
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23.04.2025 10:33 Ответить
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23.04.2025 10:44 Ответить
Треба, щоб всі кацапи повиздихали!
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23.04.2025 11:57 Ответить
Благодатний вогонь з Мирної України!!
Московський окупант, має здихати в Україні!
Слава Україні!!
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23.04.2025 12:24 Ответить
Гарно так димок з легенів вилітає
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23.04.2025 12:31 Ответить
последний вздох через спину
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23.04.2025 13:27 Ответить
каналья
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23.04.2025 14:06 Ответить
Я из Донецка родом. Знаете,хотелось бы чтоб эти бараны не погибали,а возвращались без ног к себе на рассею ,чтоб там наглядно видели ,что бывает с теми кто прется сюда воевать
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23.04.2025 14:29 Ответить
не вижу там пехотинца, вижу ******
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24.04.2025 00:20 Ответить
 
 