Российский пехотинец погибает в поле на Харьковщине в результате атаки бойцов 3-й ОШБр. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Mosquitos" ликвидировали группу российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Сбросы летят врагам под ноги, догоняют тех, кто убегает и сравнивают их с землей. Зачищено и уничтожено, без шанса на жизнь", - добавили в публикации.

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