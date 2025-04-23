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Российский пехотинец погибает в поле на Харьковщине в результате атаки бойцов 3-й ОШБр. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Mosquitos" ликвидировали группу российских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Сбросы летят врагам под ноги, догоняют тех, кто убегает и сравнивают их с землей. Зачищено и уничтожено, без шанса на жизнь", - добавили в публикации.
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+8 Pavlo Z
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Московський окупант, має здихати в Україні!
Слава Україні!!