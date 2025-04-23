Російський піхотинець конає у полі на Харківщині внаслідок атаки бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади підрозділу "Mosquitos" ліквідували групу російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Скиди летять ворогам під ноги, наздоганяють тих, хто тікає і зрівнюють їх з землею. Зачищено та знищено, без шансу на життя", - додали у публікації.

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