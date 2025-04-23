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Російський піхотинець конає у полі на Харківщині внаслідок атаки бійців 3 ОШБр. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади підрозділу "Mosquitos" ліквідували групу російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Скиди летять ворогам під ноги, наздоганяють тих, хто тікає і зрівнюють їх з землею. Зачищено та знищено, без шансу на життя", - додали у публікації.
Топ коментарі
+14 Urs
показати весь коментар23.04.2025 10:29
+8 Pavlo Z
показати весь коментар23.04.2025 10:44
+8 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар23.04.2025 12:31
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Московський окупант, має здихати в Україні!
Слава Україні!!