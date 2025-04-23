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Російський піхотинець конає у полі на Харківщині внаслідок атаки бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади підрозділу "Mosquitos" ліквідували групу російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Скиди летять ворогам під ноги, наздоганяють тих, хто тікає і зрівнюють їх з землею. Зачищено та знищено, без шансу на життя", - додали у публікації.

Також дивіться: Бійці Нацполіції атакували дронами-камікадзе окупантів у бліндажах та укриттях на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Топ коментарі
+14
пагіб за іпатечєство.
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23.04.2025 10:29
+8
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23.04.2025 10:44
+8
Гарно так димок з легенів вилітає
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23.04.2025 12:31
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пагіб за іпатечєство.
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23.04.2025 10:29 Відповісти
ага. за сечиных, усмановых и ротенбергов...
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23.04.2025 10:45 Відповісти
це для кацапів занадто довгий і складний для розуміння логічний ланюжок.
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23.04.2025 10:47 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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23.04.2025 13:25 Відповісти
Тепер кацапи здіхають ще й за Трампа і за те щоб ***** віддало розійські ресурси дядюшці Сему
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23.04.2025 11:08 Відповісти
Єво там нєбило.
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23.04.2025 10:33 Відповісти
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23.04.2025 10:44 Відповісти
Треба, щоб всі кацапи повиздихали!
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23.04.2025 11:57 Відповісти
Благодатний вогонь з Мирної України!!
Московський окупант, має здихати в Україні!
Слава Україні!!
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23.04.2025 12:24 Відповісти
Гарно так димок з легенів вилітає
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23.04.2025 12:31 Відповісти
последний вздох через спину
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23.04.2025 13:27 Відповісти
каналья
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23.04.2025 14:06 Відповісти
Я из Донецка родом. Знаете,хотелось бы чтоб эти бараны не погибали,а возвращались без ног к себе на рассею ,чтоб там наглядно видели ,что бывает с теми кто прется сюда воевать
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23.04.2025 14:29 Відповісти
не вижу там пехотинца, вижу ******
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24.04.2025 00:20 Відповісти
 
 