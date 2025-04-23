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Бійці Нацполіції атакували дронами-камікадзе окупантів у бліндажах та укриттях на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Воїни бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції на Торецькому напрямку атакували дронами-камікадзе окупантів у бліндажах та укриттях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.
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показати весь коментар23.04.2025 12:15 Відповісти Мені подобається 1
Igor Dovbush
показати весь коментар23.04.2025 12:44 Відповісти Мені подобається 1
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