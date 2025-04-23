Бійці Нацполіції атакували дронами-камікадзе окупантів у бліндажах та укриттях на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Воїни бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції на Торецькому напрямку атакували дронами-камікадзе окупантів у бліндажах та укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.

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