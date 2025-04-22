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Нацгвардійці полонили російських загарбників на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці 15-ої бригади "Кара-Даг" 1-го корпусу НГУ "Азов" взяли в полон окупантів на Куп'янському напрямку. Піхотинці провели "прийомку" ворожого особового складу. Окупанти здалися в полон без жодного пострілу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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