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Нацгвардійці полонили російських загарбників на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці 15-ої бригади "Кара-Даг" 1-го корпусу НГУ "Азов" взяли в полон окупантів на Куп'янському напрямку. Піхотинці провели "прийомку" ворожого особового складу. Окупанти здалися в полон без жодного пострілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17388) Національна гвардія (1532) полонені (2266)


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Окрім огиди - нічого...
Кара-Даг - НАШ!
1-й К АЗОВ - СТАЛЬ!
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22.04.2025 15:46 Відповісти
Їм більше як по 60років,херові діла у путла,якщо вже загрібають таких.
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22.04.2025 15:48 Відповісти
 
 