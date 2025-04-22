Воїни 31 ОМБр знищили 16 ворожих мотоциклів та ліквідували кілька груп російської піхоти. ВIДЕО

8 штурмових хвиль противника відбили воїни 31-ї окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами, зокрема бійцями 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Загалом було знищено 16 ворожих мотоциклів та знищено кілька груп російської піхоти, повідомляє Цензор.НЕТ.

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