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Воїни 31 ОМБр знищили 16 ворожих мотоциклів та ліквідували кілька груп російської піхоти. ВIДЕО
8 штурмових хвиль противника відбили воїни 31-ї окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами, зокрема бійцями 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону.
Загалом було знищено 16 ворожих мотоциклів та знищено кілька груп російської піхоти, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар22.04.2025 12:34 Відповісти Мені подобається 1
Eugen Sсhorf
показати весь коментар22.04.2025 12:39 Відповісти Мені подобається 0
AbOriginal_UA
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Деніс Войцеховський
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Victor Frey #551639
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