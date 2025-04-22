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Воїни 31 ОМБр знищили 16 ворожих мотоциклів та ліквідували кілька груп російської піхоти. ВIДЕО

8 штурмових хвиль противника відбили воїни 31-ї окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами, зокрема бійцями 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Загалом було знищено 16 ворожих мотоциклів та знищено кілька груп російської піхоти, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) 31 окрема механізована бригада (3)


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22.04.2025 12:34 Відповісти
Щось роліки про 31 ОМБр зачастили, невже справді розформовувати вирішили?
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22.04.2025 12:39 Відповісти
Кацапи вже будують матациклєтний завод чи їм вузкоокі підганяють дрицики ?
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22.04.2025 12:45 Відповісти
русскоє чудо: завод ще тільки будують, а він вже випускає мотоцикли.
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22.04.2025 12:58 Відповісти
колись при совку на території нінішньої кацапщини було три мотоциклетних заводи, але мабудь їх спіткала та ж доля як і наш київський завод. Купують у китайців - дешево і сердито, ті штампують їх пачками
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22.04.2025 13:21 Відповісти
 
 