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Воины 31 ОМБр уничтожили 16 вражеских мотоциклов и ликвидировали несколько групп российской пехоты. ВИДЕО
8 штурмовых волн противника отбили воины 31-й отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями, в частности бойцами 15-го отдельного горно-штурмового батальона.
Всего было уничтожено 16 вражеских мотоциклов и уничтожено несколько групп российской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.
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Hanka Panyanka
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Eugen Sсhorf
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AbOriginal_UA
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Victor Frey #551639
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