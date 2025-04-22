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Воины 31 ОМБр уничтожили 16 вражеских мотоциклов и ликвидировали несколько групп российской пехоты. ВИДЕО

8 штурмовых волн противника отбили воины 31-й отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями, в частности бойцами 15-го отдельного горно-штурмового батальона.

Всего было уничтожено 16 вражеских мотоциклов и уничтожено несколько групп российской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) 31 отдельная механизированная бригада (3)


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потужно...
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22.04.2025 12:34 Ответить
Щось роліки про 31 ОМБр зачастили, невже справді розформовувати вирішили?
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22.04.2025 12:39 Ответить
Кацапи вже будують матациклєтний завод чи їм вузкоокі підганяють дрицики ?
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22.04.2025 12:45 Ответить
русскоє чудо: завод ще тільки будують, а він вже випускає мотоцикли.
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22.04.2025 12:58 Ответить
колись при совку на території нінішньої кацапщини було три мотоциклетних заводи, але мабудь їх спіткала та ж доля як і наш київський завод. Купують у китайців - дешево і сердито, ті штампують їх пачками
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22.04.2025 13:21 Ответить
 
 