Воины 31 ОМБр уничтожили 16 вражеских мотоциклов и ликвидировали несколько групп российской пехоты. ВИДЕО

8 штурмовых волн противника отбили воины 31-й отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями, в частности бойцами 15-го отдельного горно-штурмового батальона.

Всего было уничтожено 16 вражеских мотоциклов и уничтожено несколько групп российской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 225 ОШБ точным сбросом боеприпаса атакуют российского захватчика, у которого разрываются ноги. ВИДЕО