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Бойцы 225 ОШБ точным сбрасванием боеприпаса атакуют российского захватчика, у которого разрываются ноги. ВИДЕО
Бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225 штурмового батальона продолжают уничтожать российских захватчиков. Воины точным сбрасванием боеприпаса ликвидировали оккупанта.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий22.04.2025 11:10
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показать весь комментарий22.04.2025 11:18
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І отак здохнуть в фіналі х'уй пойми за шо...
А цьому придурку уже ніякий "вар" не допоможе... В кращому випадку, "пайдёт пад берёзку"...
А воно, он, як неловко вийшло…., зійшов на нього, благодатний вогонь з України!!
І фсьо… до кабздона…