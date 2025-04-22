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Бойцы 225 ОШБ точным сбрасванием боеприпаса атакуют российского захватчика, у которого разрываются ноги. ВИДЕО

Бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225 штурмового батальона продолжают уничтожать российских захватчиков. Воины точным сбрасванием боеприпаса ликвидировали оккупанта.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, грузовики, пушки, и склады ППМ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+19
І як він тепер піде нах#й?
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22.04.2025 11:10
+15
ноги його більше не буде в Україні!
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22.04.2025 11:14
+11
Скк. Жило, в школі вчилося, маму слухало...
І отак здохнуть в фіналі х'уй пойми за шо...
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22.04.2025 11:18
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І як він тепер піде нах#й?
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22.04.2025 11:10 Ответить
Доповзе.
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22.04.2025 17:46 Ответить
Чому не можна класти ноги на "торпеду" автомобіля…
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22.04.2025 11:10 Ответить
...очищення кишечника від калових мас...
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22.04.2025 11:13 Ответить
ноги його більше не буде в Україні!
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22.04.2025 11:14 Ответить
Скк. Жило, в школі вчилося, маму слухало...
І отак здохнуть в фіналі х'уй пойми за шо...
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22.04.2025 11:18 Ответить
Яка там мама ? Ви кацапок бачили ? В домі бардак , їсти варить не вміють , постійні п'янки і мордобої .Тож для рашистів навіть здохнути в Україні краще ніж жити в своїй країні - помийкі .
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22.04.2025 12:50 Ответить
Мабуть загадав бажання х...й до підлоги....
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22.04.2025 11:19 Ответить
Одна нога тут, інша там ))
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22.04.2025 11:22 Ответить
Чи навпаки? Тут хрін розберешся!
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22.04.2025 11:25 Ответить
У мене дома, в подібних випадках, сказали-б: "Ото розчахнувся!...". У товариша вісім років ріс персик на дачі. Як він коло нього впадав (привіз щепи з самого Криму, від товариша, колишнього співслужбовця, перед самою окупацією). У 2021 році персик вперше зацвів. Але були приморозки, і цвіт вимерз. А у березні 22-го по цьому персику влупив снаряд кацапського "Граду" . Не вибухнув, але дерево розломив. Чоловік трохи не плакав - стовбур розчахнуло напополам, трохи не до самої землі. Не полінувався господар - наклав бандажі, стягнув стяжкою дротяною, мазав садовим варом, ще якимись ліками. І персик ожив! Товариш хвалився на днях - цвіте!!! і тепло прийшло, над ним бджоли гудуть... Якщо нічого не станеться - в цьому році скуштуємо плодів...
А цьому придурку уже ніякий "вар" не допоможе... В кращому випадку, "пайдёт пад берёзку"...
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22.04.2025 11:26 Ответить
Притворяшка
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22.04.2025 11:28 Ответить
Гарне відео. Копіюйте на жорсткі носії бо скоро заборонить і цензура і закони введуть даже вспоминати про війну з рашистами як зараз в Грузії. Нову історію напишуть в кремлі що в Україні була громадянська війна фашистів проти бандерівців.
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22.04.2025 11:35 Ответить
Поспав на СПшці.
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22.04.2025 11:50 Ответить
По девкам, наверное, ходить не сможет. Жена может быть довольна - он не будет ей изменять.
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22.04.2025 11:56 Ответить
вообще не заметил, куда яйца отлетели
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22.04.2025 15:40 Ответить
Ось він який руzке балет. Сама Волочкова позаздрила б такій розтяжці та шпагату, чи то "продольному" чи то вже "поперечному". Але - залік, однозначно!
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22.04.2025 12:13 Ответить
добре що невідразу подохло!
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22.04.2025 12:23 Ответить
Получился Сиськаридце
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22.04.2025 12:47 Ответить
Ширако шагал - пах нє выдержал(
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22.04.2025 14:38 Ответить
Конструктор "Lego" - На Бирлин!
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22.04.2025 14:51 Ответить
Підзаробити хотів, московський убивця!
А воно, он, як неловко вийшло…., зійшов на нього, благодатний вогонь з України!!
І фсьо… до кабздона…
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22.04.2025 15:01 Ответить
Як він томно ворушиться!
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22.04.2025 15:37 Ответить
 
 