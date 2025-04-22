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Силы обороны уничтожили ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, грузовики, орудия, и склады ППМ. ВИДЕО
На Краматорском направлении пограничники подразделения "Феникс" продолжают уничтожать технику и вооружение противника.
Бойцы уничтожили ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, грузовики, орудия, и склады ППМ, информирует Цензор.НЕТ.
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Яр Холодний
показать весь комментарий22.04.2025 11:48 Ответить Мне нравится 1
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий22.04.2025 22:31 Ответить Мне нравится 0
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