РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15102 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
4 770 2

Силы обороны уничтожили ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, грузовики, орудия, и склады ППМ. ВИДЕО

На Краматорском направлении пограничники подразделения "Феникс" продолжают уничтожать технику и вооружение противника.

Бойцы уничтожили ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, грузовики, орудия, и склады ППМ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Наши воины уничтожили точку взлета вражеских БПЛА, укрытие операторов, средства связи, пункт управления. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Госпогранслужба (6432) уничтожение (6931)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БРЕМ на базі Т-55 - це вже "щось"... На Т-55 ще мій сусід служив... А йому вже за 70-т...
показать весь комментарий
22.04.2025 11:48 Ответить
+
показать весь комментарий
22.04.2025 22:31 Ответить
 
 