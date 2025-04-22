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Сили оборони знищили ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, вантажівки, гармати, та склади ППМ. ВIДЕО

На Краматорському напрямку прикордонники підрозділу "Фенікс" продовжують знищувати техніку та озброєння противника.

Бійці знищили ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, вантажівки, гармати, та склади ППМ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші воїни знищили точку злету ворожих БПЛА, укриття операторів, засоби зв’язку, пункт управління. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) знищення (7243)


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БРЕМ на базі Т-55 - це вже "щось"... На Т-55 ще мій сусід служив... А йому вже за 70-т...
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22.04.2025 11:48 Відповісти
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22.04.2025 22:31 Відповісти
 
 