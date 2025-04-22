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Сили оборони знищили ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, вантажівки, гармати, та склади ППМ. ВIДЕО
На Краматорському напрямку прикордонники підрозділу "Фенікс" продовжують знищувати техніку та озброєння противника.
Бійці знищили ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, вантажівки, гармати, та склади ППМ, інформує Цензор.НЕТ.
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Яр Холодний
показати весь коментар22.04.2025 11:48 Відповісти Мені подобається 1
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар22.04.2025 22:31 Відповісти Мені подобається 0
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