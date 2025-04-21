УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13496 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 988 3

Наші воїни знищили точку злету ворожих БПЛА, укриття операторів, засоби зв’язку, пункт управління. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади нанесли точний удар по ключовій локації ворога.

Було знищено точку злету ворожих БПЛА, укриття операторів, засоби зв’язку, пункт управління росіян, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський десантник скаржиться на умови у бліндажі: "Тут 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) 5 ОШБр (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякую вам Воїни від моїх краматорчанок!
показати весь коментар
21.04.2025 16:24 Відповісти
Ювелірна робота! У оператора гарна витримка...
показати весь коментар
21.04.2025 16:38 Відповісти
Virtuoso 🙌
показати весь коментар
21.04.2025 17:01 Відповісти
 
 