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Наші воїни знищили точку злету ворожих БПЛА, укриття операторів, засоби зв’язку, пункт управління. ВIДЕО
На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади нанесли точний удар по ключовій локації ворога.
Було знищено точку злету ворожих БПЛА, укриття операторів, засоби зв’язку, пункт управління росіян, інформує Цензор.НЕТ.
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Любо Неожиданнов
показати весь коментар21.04.2025 16:24 Відповісти Мені подобається 4
Mikev V
показати весь коментар21.04.2025 16:38 Відповісти Мені подобається 4
Alessandro Moretti
показати весь коментар21.04.2025 17:01 Відповісти Мені подобається 1
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