5 810 11
Російський десантник скаржиться на умови у бліндажі: "Тут 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВIДЕО
У селі Басівка на Сумщині ситуація для російських військових стає дедалі критичнішою. Десантник 104-го полку з Пскова записав емоційне повідомлення з передової, в якому розповів про втрати та умови, в яких перебувають окупанти.
Слова військового підтверджують тяжке становище російських підрозділів, які зазнають втрат і не мають змоги вивозити тіла загиблих, інформує Цензор.НЕТ.
"Залетіли в бліндаж, а там чотири трупи. Вонь жахлива, але діватися нікуди. По нас жорстко працюють", — каже росіянин.
Топ коментарі
+23 Анатолій #602391
показати весь коментар21.04.2025 15:03
+16 Urs
показати весь коментар21.04.2025 15:04
+15 Псамметих II
показати весь коментар21.04.2025 15:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но ты этого не услышишь
Терер купайся у лайни і сци собі у штани...