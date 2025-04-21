Російський десантник скаржиться на умови у бліндажі: "Тут 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВIДЕО

У селі Басівка на Сумщині ситуація для російських військових стає дедалі критичнішою. Десантник 104-го полку з Пскова записав емоційне повідомлення з передової, в якому розповів про втрати та умови, в яких перебувають окупанти.

Слова військового підтверджують тяжке становище російських підрозділів, які зазнають втрат і не мають змоги вивозити тіла загиблих, інформує Цензор.НЕТ.

"Залетіли в бліндаж, а там чотири трупи. Вонь жахлива, але діватися нікуди. По нас жорстко працюють", — каже росіянин.

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