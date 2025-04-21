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Новини Відео Ситуація на фронті
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Російський десантник скаржиться на умови у бліндажі: "Тут 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВIДЕО

У селі Басівка на Сумщині ситуація для російських військових стає дедалі критичнішою. Десантник 104-го полку з Пскова записав емоційне повідомлення з передової, в якому розповів про втрати та умови, в яких перебувають окупанти.

Слова військового підтверджують тяжке становище російських підрозділів, які зазнають втрат і не мають змоги вивозити тіла загиблих, інформує Цензор.НЕТ.

"Залетіли в бліндаж, а там чотири трупи. Вонь жахлива, але діватися нікуди. По нас жорстко працюють", — каже росіянин.

Дивіться: Бійці 53 ОМБр атакували ворожий танк і низькорамний трал на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) Сумська область (3681) Сумський район (186) Басівка (7)


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Топ коментарі
+23
Істоті залишилося жити недовго, скоро буде смердіти, як і братушкі поруч. Земля тобі бетоном, виродок.
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21.04.2025 15:03
+16
де чотити, там і п'ятому знайдеться місце.
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21.04.2025 15:04
+15
не переживай, скоро кто то придёт вместо тебя, и будет считать что трупов 11 и жутко воняет

Но ты этого не услышишь
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21.04.2025 15:04
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Істоті залишилося жити недовго, скоро буде смердіти, як і братушкі поруч. Земля тобі бетоном, виродок.
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21.04.2025 15:03 Відповісти
Нюхай стерво, НЮХАЙ ЯК ВОНЯЄ ПОРАШИНСЬКЕ СТЕРВО,
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21.04.2025 15:09 Відповісти
не переживай, скоро кто то придёт вместо тебя, и будет считать что трупов 11 и жутко воняет

Но ты этого не услышишь
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21.04.2025 15:04 Відповісти
де чотити, там і п'ятому знайдеться місце.
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21.04.2025 15:04 Відповісти
****, вижив чи що?
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21.04.2025 15:04 Відповісти
Потерпи. Скоро ти теж підпишеш мирну угоду з кобзоном
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21.04.2025 15:07 Відповісти
Русским духом забздело
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21.04.2025 15:09 Відповісти
Так пахне "рюзкій мір"
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21.04.2025 15:09 Відповісти
Це чувирло, мабудь, уявляло, що десантник повинен бухий купатися у фонтані і сцять під кустом в паркі горького...
Терер купайся у лайни і сци собі у штани...
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21.04.2025 15:11 Відповісти
Делать нечего? Присоединяйся к остальным четверым. Чем скорее, тем лучше 😁
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21.04.2025 15:28 Відповісти
То вийди на свіже повітря та застрелься ...
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21.04.2025 18:02 Відповісти
 
 