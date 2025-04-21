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Бійці 53 ОМБр атакували ворожий танк і низькорамний трал на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади продовжують нищити російську техніку.
Було знищено ворожий танк і низькорамний трал. Загальна сума збитку окупантів близько 4 мільйонів доларів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар21.04.2025 13:13 Відповісти Мені подобається 6
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