Бійці 53 ОМБр атакували ворожий танк і низькорамний трал на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади продовжують нищити російську техніку.

Було знищено ворожий танк і низькорамний трал. Загальна сума збитку окупантів близько 4 мільйонів доларів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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