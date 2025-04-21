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Оператори дронів знищують окупантів та ворожу техніку на "дорозі смерті" Піски - Карлівка на Донеччині. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group контролюють з повітря логістичний шлях Піски - Карлівка та нищать окупантів і ворожу техніку Донеччині.
Наші воїни знищили комплекс радіоелектронного придушення "РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", УРАЛ, буханку, Ниву, квадроцикл, пікап, СТС "Ахмат".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів на цьому відрізку дороги.
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Микола Січень #601514
показати весь коментар21.04.2025 13:45 Відповісти Мені подобається 5
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