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Бойцы 53-й ОМБр атаковали вражеский танк и низкорамный трал на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российскую технику.
Был уничтожен вражеский танк и низкорамный трал. Общая сумма ущерба оккупантов около 4 миллионов долларов, сообщает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий21.04.2025 13:13 Ответить Мне нравится 6
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