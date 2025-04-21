Бойцы 53-й ОМБр атаковали вражеский танк и низкорамный трал на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российскую технику.

Был уничтожен вражеский танк и низкорамный трал. Общая сумма ущерба оккупантов около 4 миллионов долларов, сообщает Цензор.НЕТ.

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