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Операторы дронов уничтожают оккупантов и вражескую технику на "дороге смерти" Пески - Карловка на Донетчине. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group контролируют с воздуха логистический путь Пески - Карловка и уничтожают оккупантов и вражескую технику в Донецкой области.
Наши воины уничтожили комплекс радиоэлектронного подавления "РБ-301Б "Борисоглебск-2", УРАЛ, буханку, Ниву, квадроцикл, пикап, СТС "Ахмат".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом отрезке дороги.
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Микола Січень #601514
показать весь комментарий21.04.2025 13:45 Ответить Мне нравится 5
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