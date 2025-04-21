Операторы дронов уничтожают оккупантов и вражескую технику на "дороге смерти" Пески - Карловка на Донетчине. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group контролируют с воздуха логистический путь Пески - Карловка и уничтожают оккупантов и вражескую технику в Донецкой области.

Наши воины уничтожили комплекс радиоэлектронного подавления "РБ-301Б "Борисоглебск-2", УРАЛ, буханку, Ниву, квадроцикл, пикап, СТС "Ахмат".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом отрезке дороги.

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