"Птахи Мадяра" поразили российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", являющийся носителем КАБ-20. ВИДЕО

Во время вчерашнего "перемирия" операторы зенитных FPV-дронов 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" смогли поразить российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", являющийся носителем КАБ-20.

В ближайшее время БПЛА не будет боеспособным, если его вообще удастся отремонтировать, информирует Цензор.НЕТ.

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