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"Птахи Мадяра" поразили российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", являющийся носителем КАБ-20. ВИДЕО

Во время вчерашнего "перемирия" операторы зенитных FPV-дронов 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" смогли поразить российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", являющийся носителем КАБ-20.

В ближайшее время БПЛА не будет боеспособным, если его вообще удастся отремонтировать, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинская авиация уничтожила 10 единиц личного состава россиян, 8 укрытий, 2 БПЛА "Суперкам" и 1 "Ланцет". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931)


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"Птахам Мадяра"-черговий респект...
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21.04.2025 09:22 Ответить
Пєрєміріє пєрємірієм, але стріляти у відповідь та по порушникам - не забороняли.
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21.04.2025 09:24 Ответить
Кара московитам, за порушення їх зобов'язань!
Брехливі московіти!
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21.04.2025 09:32 Ответить
Наші захисники і захисниці - справжні фахівці, можна сказати - митці військової справи. З Великоднем Вас!
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21.04.2025 10:05 Ответить
Низький уклін і подяка пілотам птахів і пану роберту за вашу працю скільки життів зберегли українських
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21.04.2025 10:06 Ответить
росіяни кажуть що він після такого десь приземлився на контрольованій ними території. гадаю, брешуть. бо літак без хвоста не літає , а лише падає
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21.04.2025 19:10 Ответить
 
 