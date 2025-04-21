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"Птахи Мадяра" поразили российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", являющийся носителем КАБ-20. ВИДЕО
Во время вчерашнего "перемирия" операторы зенитных FPV-дронов 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" смогли поразить российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", являющийся носителем КАБ-20.
В ближайшее время БПЛА не будет боеспособным, если его вообще удастся отремонтировать, информирует Цензор.НЕТ.
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