Российский десантник жалуется на условия в блиндаже: "Здесь 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВИДЕО

В селе Басовка на Сумщине ситуация для российских военных становится все более критической. Десантник 104-го полка из Пскова записал эмоциональное сообщение с передовой, в котором рассказал о потерях и условиях, в которых находятся оккупанты.

Слова военного подтверждают тяжелое положение российских подразделений, которые несут потери и не имеют возможности вывозить тела погибших, информирует Цензор.НЕТ.

"Залетели в блиндаж, а там - четыре трупа. Вонь ужасная, но деваться некуда. По нам жестко работают", - говорит россиянин.

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