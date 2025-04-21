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Российский десантник жалуется на условия в блиндаже: "Здесь 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВИДЕО

В селе Басовка на Сумщине ситуация для российских военных становится все более критической. Десантник 104-го полка из Пскова записал эмоциональное сообщение с передовой, в котором рассказал о потерях и условиях, в которых находятся оккупанты.

Слова военного подтверждают тяжелое положение российских подразделений, которые несут потери и не имеют возможности вывозить тела погибших, информирует Цензор.НЕТ.

"Залетели в блиндаж, а там - четыре трупа. Вонь ужасная, но деваться некуда. По нам жестко работают", - говорит россиянин.

Также смотрите: Российский солдат фиксирует последствия удара дрона по вражеской машине: "Человек догорает, жалко, с#ка, воина". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3538) Сумская область (3129) Сумский район (185) Басовка (7)


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Топ комментарии
+23
Істоті залишилося жити недовго, скоро буде смердіти, як і братушкі поруч. Земля тобі бетоном, виродок.
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21.04.2025 15:03
+16
де чотити, там і п'ятому знайдеться місце.
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21.04.2025 15:04
+15
не переживай, скоро кто то придёт вместо тебя, и будет считать что трупов 11 и жутко воняет

Но ты этого не услышишь
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21.04.2025 15:04
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Істоті залишилося жити недовго, скоро буде смердіти, як і братушкі поруч. Земля тобі бетоном, виродок.
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21.04.2025 15:03 Ответить
Нюхай стерво, НЮХАЙ ЯК ВОНЯЄ ПОРАШИНСЬКЕ СТЕРВО,
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21.04.2025 15:09 Ответить
не переживай, скоро кто то придёт вместо тебя, и будет считать что трупов 11 и жутко воняет

Но ты этого не услышишь
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21.04.2025 15:04 Ответить
де чотити, там і п'ятому знайдеться місце.
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21.04.2025 15:04 Ответить
****, вижив чи що?
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21.04.2025 15:04 Ответить
Потерпи. Скоро ти теж підпишеш мирну угоду з кобзоном
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21.04.2025 15:07 Ответить
Русским духом забздело
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21.04.2025 15:09 Ответить
Так пахне "рюзкій мір"
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21.04.2025 15:09 Ответить
Це чувирло, мабудь, уявляло, що десантник повинен бухий купатися у фонтані і сцять під кустом в паркі горького...
Терер купайся у лайни і сци собі у штани...
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21.04.2025 15:11 Ответить
Делать нечего? Присоединяйся к остальным четверым. Чем скорее, тем лучше 😁
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21.04.2025 15:28 Ответить
То вийди на свіже повітря та застрелься ...
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21.04.2025 18:02 Ответить
 
 