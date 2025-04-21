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Российский десантник жалуется на условия в блиндаже: "Здесь 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВИДЕО
В селе Басовка на Сумщине ситуация для российских военных становится все более критической. Десантник 104-го полка из Пскова записал эмоциональное сообщение с передовой, в котором рассказал о потерях и условиях, в которых находятся оккупанты.
Слова военного подтверждают тяжелое положение российских подразделений, которые несут потери и не имеют возможности вывозить тела погибших, информирует Цензор.НЕТ.
"Залетели в блиндаж, а там - четыре трупа. Вонь ужасная, но деваться некуда. По нам жестко работают", - говорит россиянин.
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+23 Анатолій #602391
показать весь комментарий21.04.2025 15:03
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показать весь комментарий21.04.2025 15:04
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