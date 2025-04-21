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Наши воины уничтожили точку взлета вражеских БПЛА, укрытие операторов, средства связи, пункт управления. ВИДЕО
На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли точный удар по ключевой локации врага.
Была уничтожена точка взлета вражеских БПЛА, укрытие операторов, средства связи, пункт управления россиян, информирует Цензор.НЕТ.
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Любо Неожиданнов
показать весь комментарий21.04.2025 16:24 Ответить Мне нравится 4
Mikev V
показать весь комментарий21.04.2025 16:38 Ответить Мне нравится 4
Alessandro Moretti
показать весь комментарий21.04.2025 17:01 Ответить Мне нравится 1
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