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Наши воины уничтожили точку взлета вражеских БПЛА, укрытие операторов, средства связи, пункт управления. ВИДЕО

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли точный удар по ключевой локации врага.

Была уничтожена точка взлета вражеских БПЛА, укрытие операторов, средства связи, пункт управления россиян, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Российский десантник жалуется на условия в блиндаже: "Здесь 4 трупа. Вонь ужасная, но делать нечего". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) 5 ОШБр (96)


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дякую вам Воїни від моїх краматорчанок!
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21.04.2025 16:24 Ответить
Ювелірна робота! У оператора гарна витримка...
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21.04.2025 16:38 Ответить
Virtuoso 🙌
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21.04.2025 17:01 Ответить
 
 