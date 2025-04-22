6 109 23
Бійці 225 ОШБ влучним скидом боєприпасу атакують російського загарбника, в якого розриваються ноги. ВIДЕО
Бійці ударної групи "Чорний лебідь" 225 штурмового батальйону продовжують нищити російських загарбників. Воїни влучним скидом боєприпасу ліквідували окупанта.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Погрібний Олександр
показати весь коментар22.04.2025 11:10
+15 Александр Бойко
показати весь коментар22.04.2025 11:14
+11 Andrew Moon
показати весь коментар22.04.2025 11:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І отак здохнуть в фіналі х'уй пойми за шо...
А цьому придурку уже ніякий "вар" не допоможе... В кращому випадку, "пайдёт пад берёзку"...
А воно, он, як неловко вийшло…., зійшов на нього, благодатний вогонь з України!!
І фсьо… до кабздона…