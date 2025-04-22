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Бійці 225 ОШБ влучним скидом боєприпасу атакують російського загарбника, в якого розриваються ноги. ВIДЕО

Бійці ударної групи "Чорний лебідь" 225 штурмового батальйону продовжують нищити російських загарбників. Воїни влучним скидом боєприпасу ліквідували окупанта.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, вантажівки, гармати, та склади ППМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243)


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Топ коментарі
+19
І як він тепер піде нах#й?
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22.04.2025 11:10
+15
ноги його більше не буде в Україні!
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22.04.2025 11:14
+11
Скк. Жило, в школі вчилося, маму слухало...
І отак здохнуть в фіналі х'уй пойми за шо...
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22.04.2025 11:18
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І як він тепер піде нах#й?
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22.04.2025 11:10 Відповісти
Доповзе.
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22.04.2025 17:46 Відповісти
Чому не можна класти ноги на "торпеду" автомобіля…
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22.04.2025 11:10 Відповісти
...очищення кишечника від калових мас...
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22.04.2025 11:13 Відповісти
ноги його більше не буде в Україні!
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22.04.2025 11:14 Відповісти
Скк. Жило, в школі вчилося, маму слухало...
І отак здохнуть в фіналі х'уй пойми за шо...
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22.04.2025 11:18 Відповісти
Яка там мама ? Ви кацапок бачили ? В домі бардак , їсти варить не вміють , постійні п'янки і мордобої .Тож для рашистів навіть здохнути в Україні краще ніж жити в своїй країні - помийкі .
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22.04.2025 12:50 Відповісти
Мабуть загадав бажання х...й до підлоги....
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22.04.2025 11:19 Відповісти
Одна нога тут, інша там ))
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22.04.2025 11:22 Відповісти
Чи навпаки? Тут хрін розберешся!
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22.04.2025 11:25 Відповісти
У мене дома, в подібних випадках, сказали-б: "Ото розчахнувся!...". У товариша вісім років ріс персик на дачі. Як він коло нього впадав (привіз щепи з самого Криму, від товариша, колишнього співслужбовця, перед самою окупацією). У 2021 році персик вперше зацвів. Але були приморозки, і цвіт вимерз. А у березні 22-го по цьому персику влупив снаряд кацапського "Граду" . Не вибухнув, але дерево розломив. Чоловік трохи не плакав - стовбур розчахнуло напополам, трохи не до самої землі. Не полінувався господар - наклав бандажі, стягнув стяжкою дротяною, мазав садовим варом, ще якимись ліками. І персик ожив! Товариш хвалився на днях - цвіте!!! і тепло прийшло, над ним бджоли гудуть... Якщо нічого не станеться - в цьому році скуштуємо плодів...
А цьому придурку уже ніякий "вар" не допоможе... В кращому випадку, "пайдёт пад берёзку"...
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22.04.2025 11:26 Відповісти
Притворяшка
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22.04.2025 11:28 Відповісти
Гарне відео. Копіюйте на жорсткі носії бо скоро заборонить і цензура і закони введуть даже вспоминати про війну з рашистами як зараз в Грузії. Нову історію напишуть в кремлі що в Україні була громадянська війна фашистів проти бандерівців.
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22.04.2025 11:35 Відповісти
Поспав на СПшці.
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22.04.2025 11:50 Відповісти
По девкам, наверное, ходить не сможет. Жена может быть довольна - он не будет ей изменять.
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22.04.2025 11:56 Відповісти
вообще не заметил, куда яйца отлетели
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22.04.2025 15:40 Відповісти
Ось він який руzке балет. Сама Волочкова позаздрила б такій розтяжці та шпагату, чи то "продольному" чи то вже "поперечному". Але - залік, однозначно!
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22.04.2025 12:13 Відповісти
добре що невідразу подохло!
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22.04.2025 12:23 Відповісти
Получился Сиськаридце
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22.04.2025 12:47 Відповісти
Ширако шагал - пах нє выдержал(
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22.04.2025 14:38 Відповісти
Конструктор "Lego" - На Бирлин!
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22.04.2025 14:51 Відповісти
Підзаробити хотів, московський убивця!
А воно, он, як неловко вийшло…., зійшов на нього, благодатний вогонь з України!!
І фсьо… до кабздона…
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22.04.2025 15:01 Відповісти
Як він томно ворушиться!
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22.04.2025 15:37 Відповісти
 
 