3 664 2
Бойцы Нацполиции атаковали дронами-камикадзе оккупантов в блиндажах и укрытиях на Торецком направлении. ВИДЕО
Воины бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции на Торецком направлении атаковали дронами-камикадзе оккупантов в блиндажах и укрытиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vi Wa
показать весь комментарий23.04.2025 12:15 Ответить Мне нравится 1
Igor Dovbush
показать весь комментарий23.04.2025 12:44 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль