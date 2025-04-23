Бойцы Нацполиции атаковали дронами-камикадзе оккупантов в блиндажах и укрытиях на Торецком направлении. ВИДЕО

Воины бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции на Торецком направлении атаковали дронами-камикадзе оккупантов в блиндажах и укрытиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.

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