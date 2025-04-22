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Нацгвардейцы взяли в плен российских захватчиков на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" 1-го корпуса НГУ "Азов" взяли в плен оккупантов на Купянском направлении. Пехотинцы провели "приемку" вражеского личного состава. Оккупанты сдались в плен без единого выстрела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Воины 31 ОМБр уничтожили 16 вражеских мотоциклов и ликвидировали несколько групп российской пехоты. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Национальная гвардия (2121) пленные (2142)


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Окрім огиди - нічого...
Кара-Даг - НАШ!
1-й К АЗОВ - СТАЛЬ!
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22.04.2025 15:46 Ответить
Їм більше як по 60років,херові діла у путла,якщо вже загрібають таких.
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22.04.2025 15:48 Ответить
 
 