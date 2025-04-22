Нацгвардейцы взяли в плен российских захватчиков на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" 1-го корпуса НГУ "Азов" взяли в плен оккупантов на Купянском направлении. Пехотинцы провели "приемку" вражеского личного состава. Оккупанты сдались в плен без единого выстрела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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