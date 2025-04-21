Бойцы 3-й ОШБр зачищают перелесок во время освобождения села Надия на Луганщине: "Сейчас бы колонку и музычки навалить, чтобы п#дары и умерли сразу нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы штурмовой группы бойцов 3-й ОШБр во время освобождения села Надия на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские штурмовики зачищают перелесок, в котором оккупанты расположили свои позиции.

"Заряженные штурмовики Тройки ехали на штурм п*дарских позиций во время операции по отражению села на Луганщине. Посадка, автоматные очереди, и бойцы стремительно продвигаются, зачищая окопы под небом, кишащим вражескими FPV-шками. "П*дары, сдавайтесь! Работает Третья штурмовая!" - вар-экшн глазами бойца 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го мехбата", - говорится в комментарии к видео.

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