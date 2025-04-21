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Бойцы 3-й ОШБр зачищают перелесок во время освобождения села Надия на Луганщине: "Сейчас бы колонку и музычки навалить, чтобы п#дары и умерли сразу нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы штурмовой группы бойцов 3-й ОШБр во время освобождения села Надия на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские штурмовики зачищают перелесок, в котором оккупанты расположили свои позиции.

"Заряженные штурмовики Тройки ехали на штурм п*дарских позиций во время операции по отражению села на Луганщине. Посадка, автоматные очереди, и бойцы стремительно продвигаются, зачищая окопы под небом, кишащим вражескими FPV-шками. "П*дары, сдавайтесь! Работает Третья штурмовая!" - вар-экшн глазами бойца 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го мехбата", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

бой (165) 3-я Отдельная штурмовая бригада (419) Луганская область (6496)


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Боже ж мій які хлопці справжні Чоловіки !!! Воїни !!! Господи бережі синів України !!! ❤️
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21.04.2025 20:33 Ответить
Красавчики! Слава ЗСУ!!!
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21.04.2025 20:38 Ответить
Здоровʼя та удачі хлопцям.
Хай береже їх Бог.
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21.04.2025 20:46 Ответить
Уявляю: колонка на 500 Вт і звідти валить «Батько наш - Бандера, Україна - мати!»...
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21.04.2025 21:23 Ответить
Коли під кроки вкрадливі весни
тріщать сухі розряди твого шарму
чую хрип майбутньої війни
і ніжний
аромат напалму 😎
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21.04.2025 23:33 Ответить
 
 