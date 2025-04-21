УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13496 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ситуація на Донеччині й Луганщині
4 692 5

Бійці 3-ї ОШБр зачищають перелісок під час звільнення села Надія на Луганщині: "Зараз би колонку і музички навалити, щоб п#дари і вмерли зразу нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмової групи бійців 3-ї ОШБр під час визволення села Надія на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські штурмовики зачищають перелісок, у якому окупанти розташували свої позиції. 

"Заряджені штурмовики Трійки їхали на штурм п*дарських позицій під час операції з відбиття села на Луганщині. Посадка, автоматні черги, і бійці стрімко просуваються, зачищаючи окопи під небом, що кишить ворожими FPV-шками. "П*дари, здавайтеся! Працює Третя штурмова!" - вар-екшн очима бійця 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го мехбату", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відтіснили ворога у Шевченку, росіяни просунулись на Луганщині, Курщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

бій (165) 3 Окрема штурмова бригада (432) Луганська область (4879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже ж мій які хлопці справжні Чоловіки !!! Воїни !!! Господи бережі синів України !!! ❤️
показати весь коментар
21.04.2025 20:33 Відповісти
Красавчики! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.04.2025 20:38 Відповісти
Здоровʼя та удачі хлопцям.
Хай береже їх Бог.
показати весь коментар
21.04.2025 20:46 Відповісти
Уявляю: колонка на 500 Вт і звідти валить «Батько наш - Бандера, Україна - мати!»...
показати весь коментар
21.04.2025 21:23 Відповісти
Коли під кроки вкрадливі весни
тріщать сухі розряди твого шарму
чую хрип майбутньої війни
і ніжний
аромат напалму 😎
показати весь коментар
21.04.2025 23:33 Відповісти
 
 