Бійці 3-ї ОШБр зачищають перелісок під час звільнення села Надія на Луганщині: "Зараз би колонку і музички навалити, щоб п#дари і вмерли зразу нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмової групи бійців 3-ї ОШБр під час визволення села Надія на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські штурмовики зачищають перелісок, у якому окупанти розташували свої позиції.

"Заряджені штурмовики Трійки їхали на штурм п*дарських позицій під час операції з відбиття села на Луганщині. Посадка, автоматні черги, і бійці стрімко просуваються, зачищаючи окопи під небом, що кишить ворожими FPV-шками. "П*дари, здавайтеся! Працює Третя штурмова!" - вар-екшн очима бійця 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го мехбату", - йдеться у коментарі до відео.

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