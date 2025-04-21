Бійці 3-ї ОШБр зачищають перелісок під час звільнення села Надія на Луганщині: "Зараз би колонку і музички навалити, щоб п#дари і вмерли зразу нах#й". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмової групи бійців 3-ї ОШБр під час визволення села Надія на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські штурмовики зачищають перелісок, у якому окупанти розташували свої позиції.
"Заряджені штурмовики Трійки їхали на штурм п*дарських позицій під час операції з відбиття села на Луганщині. Посадка, автоматні черги, і бійці стрімко просуваються, зачищаючи окопи під небом, що кишить ворожими FPV-шками. "П*дари, здавайтеся! Працює Третя штурмова!" - вар-екшн очима бійця 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го мехбату", - йдеться у коментарі до відео.
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