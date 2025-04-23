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Підрив ворожої БМП з російськими солдатами на протитанковій міні. ВIДЕО
Під час чергової невдалої спроби штурму українських позицій противник зазнав значних втрат.
Бойова машина піхоти, що перевозила ворожий десант, підірвалася на протитанковій міні. Це зафільмували бійці 61-ої окремої механізованої бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Це би звичайно їх не зупинило зовсім, але була би купа трупів і металобрухту