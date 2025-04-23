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Підрив ворожої БМП з російськими солдатами на протитанковій міні. ВIДЕО

Під час чергової невдалої спроби штурму українських позицій противник зазнав значних втрат.

Бойова машина піхоти, що перевозила ворожий десант, підірвалася на протитанковій міні. Це зафільмували бійці 61-ої окремої механізованої бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський піхотинець конає у полі на Харківщині внаслідок атаки бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) вибух (4461) БМП (411)


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на 7-8 секунді видно як кацапа закинуло на дах будинку справа в кадрі і він з неї падає, "криша поїхала" одним словом
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23.04.2025 11:22 Відповісти
ну так то ж десантники- вони поавинні вміти робити такі трюки)
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23.04.2025 11:37 Відповісти
до сказаного - а як би літали десь на Чонгарі, на луганщині і донеччнині, на підходах до Маріуполя, Херсона, в кінці кінців на 7 -кілометровому відрізку дороги від кордону до Чорнобиля.
Це би звичайно їх не зупинило зовсім, але була би купа трупів і металобрухту
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23.04.2025 12:34 Відповісти
Хера собі протитанкова , а жахнуло наче протикорабельна
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23.04.2025 12:11 Відповісти
та там не одна була походу, а декілька, що б наверняка))
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23.04.2025 15:31 Відповісти
МІННИЙ ШЛАМБАУМ
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23.04.2025 17:09 Відповісти
"Он сказал Паехали! И махнул рукой."
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23.04.2025 12:26 Відповісти
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23.04.2025 12:36 Відповісти
 
 