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Пилоты FPV-дронов и операторы ПТРК "Стугна" уничтожили МТЛБ россиян вместе с 8 штурмовиками. ВИДЕО
Пилоты FPV-дронов и операторы ПТРК "Стугна" 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили МТЛБ россиян вместе с 8 штурмовиками на Новопавловском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.
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