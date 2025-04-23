Пилоты FPV-дронов и операторы ПТРК "Стугна" уничтожили МТЛБ россиян вместе с 8 штурмовиками. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов и операторы ПТРК "Стугна" 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили МТЛБ россиян вместе с 8 штурмовиками на Новопавловском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

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