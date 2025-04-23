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Пилоты FPV-дронов и операторы ПТРК "Стугна" уничтожили МТЛБ россиян вместе с 8 штурмовиками. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов и операторы ПТРК "Стугна" 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили МТЛБ россиян вместе с 8 штурмовиками на Новопавловском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

Смотрите: Силы обороны сбили вражеские БпЛА-разведчики "Мерлин-ВР" и Supercam в небе на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) 35 отдельная бригада морской пехоты (63)


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На московитів-окупантів, зійшов Благодатний вогонь від Мирної України!!
Українці, добрі та гостинні, коли їх не чіпають московити!
Слава Україні!
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23.04.2025 12:55 Ответить
Вже з лопати на похавають кислобздії.
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23.04.2025 12:57 Ответить
Не понимаю кацапов ,знают же что никто не возвращается из Украины. И все равно прутся в армию
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23.04.2025 14:15 Ответить
кацап випав ззаду
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23.04.2025 18:00 Ответить
 
 