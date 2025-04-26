Прикордонники знищили бліндажі, підвали та піхоту противника на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Дрони-камікадзе прикордонників РУБпАК "Фенікс" відпрацювали по ворожих укриттях на Куп’янському напрямку. Знищено бліндажі, підвали та піхоту противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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