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Прикордонники знищили бліндажі, підвали та піхоту противника на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Дрони-камікадзе прикордонників РУБпАК "Фенікс" відпрацювали по ворожих укриттях на Куп’янському напрямку. Знищено бліндажі, підвали та піхоту противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили ПТРК, камеру дальнього спостереження, антени й укриття з особовим складом росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17409) Держприкордонслужба ДПСУ (5988) ліквідація (3929)


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владімір стоп! Молодці наші котики!
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26.04.2025 10:02 Відповісти
Все це вже не жорстока війна кацапів в Украіні -
це середньовічне варварство , а тому потрібно гатити по москві !
І тільки тоді, коли росіяни хоча б частково відчують той біль
та страждання, що вони вже більше трьох років
завдають мирним українцям, то, можливо, вони почнуть розуміти,
яке зло чинить кремлівський вишкрабок в сусідній країні,
що героїчно бореться за свою незалежність 😠
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26.04.2025 10:09 Відповісти
 
 