Прикордонники знищили бліндажі, підвали та піхоту противника на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Дрони-камікадзе прикордонників РУБпАК "Фенікс" відпрацювали по ворожих укриттях на Куп’янському напрямку. Знищено бліндажі, підвали та піхоту противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.
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це середньовічне варварство , а тому потрібно гатити по москві !
І тільки тоді, коли росіяни хоча б частково відчують той біль
та страждання, що вони вже більше трьох років
завдають мирним українцям, то, можливо, вони почнуть розуміти,
яке зло чинить кремлівський вишкрабок в сусідній країні,
що героїчно бореться за свою незалежність 😠