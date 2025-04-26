Бійці 46 ОАеМБр знищили російську САУ "Нона", засоби комунікації та екіпажі ворожих дронів. ВIДЕО
На Покровському напрямку ударні дрони бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади знищили екіпажі ворожих дронів за допомогою скидів протитанкових мін.
Також бійці знищили російську САУ "Нона" та засоби комунікації ворога. Цю техніку ретельно ховали в посадці, але українські дрони виявили її, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен день підрозділи виявляють і знищують позиції російських операторів дронів, позбавляючи противника очей у повітрі, знищують живу силу та засоби звʼязку і комунікації, що забезпечували координацію ворожих дій", - написали бійці.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.04.2025 10:53 Відповісти Мені подобається 2
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