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Воины 110-й ОМБр уничтожили вражескую технику еще на подступах к нашим укреплениям на Новопавловском направлении. ВИДЕО

На Новопавловском направлении бронетехнику врага уничтожают еще до начала штурма. Оккупанты десятками гнали свои танки и ББМ на штурм позиций наших защитников. Однако пилоты батальона беспилотных систем 110-й ОМБр уничтожили технику россиян еще на подступах к украинским оборонительным укреплениям.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наши воины уничтожили 3 ББМ, 2 танка БМП, 3 САУ, пункт управления БпЛА россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19259) уничтожение (6942) 110 отдельная механизированная бригада (106)


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