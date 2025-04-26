Воины 110-й ОМБр уничтожили вражескую технику еще на подступах к нашим укреплениям на Новопавловском направлении. ВИДЕО
На Новопавловском направлении бронетехнику врага уничтожают еще до начала штурма. Оккупанты десятками гнали свои танки и ББМ на штурм позиций наших защитников. Однако пилоты батальона беспилотных систем 110-й ОМБр уничтожили технику россиян еще на подступах к украинским оборонительным укреплениям.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
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