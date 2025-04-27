Пограничники уничтожили вражескую артиллерию, укрытия, блиндажи, минометные позиции, транспорт противника. ВИДЕО

Операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда на Сумском направлении уничтожили вражескую артиллерию, укрытия, блиндажи, минометные позиции, транспорт и личный состав противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

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