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Пограничники уничтожили вражескую артиллерию, укрытия, блиндажи, минометные позиции, транспорт противника. ВИДЕО

Операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда на Сумском направлении уничтожили вражескую артиллерию, укрытия, блиндажи, минометные позиции, транспорт и личный состав противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19269) Госпогранслужба (6435) уничтожение (6949)


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Nugen Napalm!
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27.04.2025 11:56 Ответить
Кордон - НАШ! Прайм - гарно, теж - НАШ!
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27.04.2025 12:05 Ответить
+
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27.04.2025 14:18 Ответить
 
 