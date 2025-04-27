Снайпер попал в оккупанта с расстояния 2070 метров. ВИДЕО

На одном из направлений фронта снайпер группы "Привид" Отдельной Президентской бригады ликвидировал вражеского солдата на расстоянии 2070 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела украинского бойца опубликована в соцсетях.

Смотрите: Пограничники уничтожили вражескую артиллерию, укрытия, блиндажи, минометные позиции, транспорт противника. ВИДЕО