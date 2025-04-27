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Снайпер попал в оккупанта с расстояния 2070 метров. ВИДЕО

На одном из направлений фронта снайпер группы "Привид" Отдельной Президентской бригады ликвидировал вражеского солдата на расстоянии 2070 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела украинского бойца опубликована в соцсетях.

Смотрите: Пограничники уничтожили вражескую артиллерию, укрытия, блиндажи, минометные позиции, транспорт противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552) снайперы (483)


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Беркецнувся - далеко він бродив
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27.04.2025 12:18 Ответить
то вiн вiтер шукав, бо пивом обжлуктився.
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27.04.2025 12:50 Ответить
українці, неймовірно талановиті, у будь чому!
з садочку вишневого, смачного сальця з домашньою оковитою, до знищенні ворогів.
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27.04.2025 12:23 Ответить
А ще талановитi на рiзнi там, по дiлу, наклейки-поганяла., на кшталт - ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-а-а...
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27.04.2025 12:46 Ответить
Бойовий комар вкусив.
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27.04.2025 12:55 Ответить
цей факт зайвий раз доводить що в нашому війську є супер професіонали
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27.04.2025 13:00 Ответить
лакі шот.
це зрозуміло після перегляду відео
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27.04.2025 13:20 Ответить
 
 