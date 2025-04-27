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Буковинские десантники уничтожили личный состав из "элитных" соединений противника в Курской области. ВИДЕО
На Курщине подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины продолжают наносить сокрушительный удар по российским военным.
Уничтожен личный состав из "элитных" соединений противника: 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота и 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты береговой обороны Каспийской флотилии, сообщает Цензор.НЕТ.
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+8 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий27.04.2025 14:39
+3 Серый Вовк
показать весь комментарий27.04.2025 14:39
+3 віктор федорович #394174
показать весь комментарий27.04.2025 14:59
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Не дали розповзатися, московському лайну, по Землі!
- Під@рська "еліта".
Там уже й у комскладі "морпіхів" справжніх, уже "на пальцях порахувать"... А м"ясо"вже кілька разів помінялося...