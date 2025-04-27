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Буковинские десантники уничтожили личный состав из "элитных" соединений противника в Курской области. ВИДЕО

На Курщине подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины продолжают наносить сокрушительный удар по российским военным.

Уничтожен личный состав из "элитных" соединений противника: 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота и 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты береговой обороны Каспийской флотилии, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Снайпер попал в оккупанта с дистанции 2070 метров. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552) Курск (1103) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+8
Захисникам України, Слава і Честь!
Не дали розповзатися, московському лайну, по Землі!
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27.04.2025 14:39
+3
Говно это а не элита...
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27.04.2025 14:39
+3
Останній бій УПА на Житомирщині - бій бійців УПА проти військ НКВС на Житомирщині. Відбувся 9 липня 1955 по вулиці Рудня у селі Сушки Коростенського району.
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27.04.2025 14:59
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Говно это а не элита...
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27.04.2025 14:39 Ответить
Вони по життю лайно,наші еліта
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27.04.2025 15:44 Ответить
Захисникам України, Слава і Честь!
Не дали розповзатися, московському лайну, по Землі!
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27.04.2025 14:39 Ответить
- Що там так смердить?
- Під@рська "еліта".
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27.04.2025 14:47 Ответить
Сер...
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27.04.2025 15:55 Ответить
Елітні зєднання закобзонені ще в 22-23.
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27.04.2025 14:51 Ответить
Ось еліта.. https://youtu.be/gf0TtTlfziE
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27.04.2025 16:01 Ответить
Берег попутали дісантнікі-це ж не Каспій. За що й поплатилися та стали харошими московитами.
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27.04.2025 14:56 Ответить
Останній бій УПА на Житомирщині - бій бійців УПА проти військ НКВС на Житомирщині. Відбувся 9 липня 1955 по вулиці Рудня у селі Сушки Коростенського району.
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27.04.2025 14:59 Ответить
Од "еліти" там одна назва і прапор, залишилися... Це, як німецька "горохова ковбаса" - кишка натуральна, а начинка - горохове пюре, бульйон з кісток та трохи жиру...
Там уже й у комскладі "морпіхів" справжніх, уже "на пальцях порахувать"... А м"ясо"вже кілька разів помінялося...
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27.04.2025 15:02 Ответить
Здоров,Холодний..
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27.04.2025 16:03 Ответить
 
 