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БМ-21 "Град" отработали по живой силе и технике оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в Донецкой области отработали по живой силе и технике оккупантов из РСЗО БМ-21 "Град".
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале ОСУВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий27.04.2025 16:00 Ответить Мне нравится 7
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