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БМ-21 "Град" отработали по живой силе и технике оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в Донецкой области отработали по живой силе и технике оккупантов из РСЗО БМ-21 "Град".

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале ОСУВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Буковинские десантники уничтожили личный состав из "элитных" соединений противника в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) уничтожение (6949)


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Смерть рашистським окупантам....
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27.04.2025 16:00 Ответить
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27.04.2025 17:13 Ответить
На їх не розумні голови і щоб не було мало
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27.04.2025 17:48 Ответить
 
 