БМ-21 "Град" отработали по живой силе и технике оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в Донецкой области отработали по живой силе и технике оккупантов из РСЗО БМ-21 "Град".

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале ОСУВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

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