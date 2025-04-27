Морские пехотинцы поразили российскую РСЗО "Ураган" и гаубицу "Мста-Б" на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты поразили в укрытии российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

Оккупанты выкопали для реактивной установки "Ураган" глубокий капонир, который перекрыли деревянными бревнами. Но после удачной аэроразведки морпехи нанесли удар кассетным боеприпасом, который накрыл цель и оставил вражескую РСЗО в капонире, информирует Цензор.НЕТ.

Также была уничтожена дальнобойная прицепная гаубица "Мста-Б" и большое количество личного состава захватчиков.

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