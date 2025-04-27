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Морские пехотинцы поразили российскую РСЗО "Ураган" и гаубицу "Мста-Б" на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты поразили в укрытии российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

Оккупанты выкопали для реактивной установки "Ураган" глубокий капонир, который перекрыли деревянными бревнами. Но после удачной аэроразведки морпехи нанесли удар кассетным боеприпасом, который накрыл цель и оставил вражескую РСЗО в капонире, информирует Цензор.НЕТ.

Также была уничтожена дальнобойная прицепная гаубица "Мста-Б" и большое количество личного состава захватчиков.

Смотрите: БМ-21 "Град" отработали по живой силе и технике оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552)


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Чудово. Афффторам велика подяка.
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27.04.2025 17:03 Ответить
При цій владі морська свинка ближче до моря
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27.04.2025 17:11 Ответить
Жодним чином не вплине на капець України(((
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27.04.2025 19:01 Ответить
 
 